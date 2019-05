Eine halbe Milliarde US-Dollar: PayPal steigt bei Uber ein

Größter Börsengang der Finanzgeschichte

Nicht mehr lange, bis Uber den mit Spannung erwarteten Gang an die Börse wagen wird - dieser dürfte wohl Anfang Mai erfolgen. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, liegt die Preisspanne zwischen 44 und 50 US-Dollar pro Aktie. Der Fahrdienstvermittler will seine Aktien an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Kürzel "UBER" listen lassen. Insgesamt will das Unternehmen mit Sitz in San Francisco 180 Millionen Anteilsscheine verkaufen. Je nach Stückpreis wäre damit ein Erlös zwischen 7,9 und 9 Milliarden US-Dollar möglich. Die angestrebte Bewertung von 90 Milliarden US-Dollar liegt jedoch deutlich unter den Erwartungen - Analysten hatten zuvor mit einer Bewertung in Höhe von 100 bis 120 US-Milliarden Dollar gerechnet. Nichtsdestotrotz dürfte der Börsengang Ubers einer der größten IPOs in den USA werden.

Zusammenarbeit mit PayPal vertiefen

Wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC kürzlich hervorging, will sich PayPal über eine Privatplatzierung als Investor bei Uber einbringen - der Betreiber eines Online-Bezahldienstes wird Anteilsscheine im Wert von 500 Millionen US-Dollar kaufen. Die beiden Unternehmen streben eine engere Kooperation an, nachdem bereits seit 2013 eine Zusammenarbeit besteht. Seitdem unterstütze PayPal die Zahlungsoptionen von Uber, außerdem sei das Unternehmen der führende Partner bei der Abwicklung der Bezahlvorgänge, wie PayPal-Chef Dan Schulman in einem Statement auf LinkedIn erklärte.

"Ich freue mich sehr, heute mitteilen zu können, dass wir eine Vereinbarung zur Verlängerung unserer globalen Partnerschaft mit Uber getroffen haben und beabsichtigen, zukünftige Kooperationen im Bereich Payment anzugehen, darunter die Entwicklung einer digitalen Geldbörse für Uber", schrieb der CEO. Die Investition über eine halbe Milliarde US-Dollar sei "ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, ein bevorzugter Plattformpartner zu werden, der den globalen Handel ermöglicht, indem er die weltweit führenden Marktplätze und Zahlungsnetzwerke miteinander verbindet", so Schulman weiter.

Die engere Zusammenarbeit dürfte wohl für beide Partner - sowohl Uber als auch PayPal - von Vorteil sein. Während der Fahrdienstvermittler ein weiteres finanzielles Polster erhält, das in die Börsennotierung eingeht, kann PayPal seine Finanzdienstleistungen erweitern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com