DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie: Insider hat nun mehr Anteile im Depot

Wertpapiergeschäft

Ein Insider nimmt sich die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie vor.

Bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft kam es am 12.09.2023 zu einem Insidertrade. DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft meldete den Insiderdeal am 12.09.2023. MSC Invest GmbH, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 12.09.2023 um DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Anteile aus. MSC Invest GmbH erwarb 500 Aktien zu einem Kurs von je 21,50 EUR. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 21,70 EUR.

Mit einem Wert von EUR bewegte sich die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Der Börsenwert von DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft beläuft sich aktuell auf 105,12 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 4.800.000 Anteilsscheine.

Bereits am 08.09.2023 hatte MSC Invest GmbH einen Trade getätigt. Für einen Preis von jeweils 21,50 EUR erwarb MSC Invest GmbH 500 Aktien.

Redaktion finanzen.net