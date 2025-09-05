Defizit in der US-Handelsbilanz gestiegen

DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Juli gestiegen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 78,31 Milliarden Dollar nach revidiert 59,09 (vorläufig: 60,18) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 77,90 Milliarden Dollar gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

Die Exporte stiegen zum Vormonat um 0,3 Prozent auf 280,46 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 358,775 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 5,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 08:32 ET (12:32 GMT)