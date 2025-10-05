DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.609 +2,2%Euro1,1732 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Ausblick: Aehr Test System vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

05.10.25 07:01 Uhr
Aehr Test System wird am 06.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,8 Millionen USD – ein Minus von 17,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aehr Test System 13,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,113 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 61,4 Millionen USD, gegenüber 59,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

