Delivery Hero Aktie News: Delivery Hero tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Delivery Hero. Zuletzt fiel die Delivery Hero-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 18,86 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Delivery Hero-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 18,86 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Delivery Hero-Aktie bis auf 18,69 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,49 EUR. Bisher wurden via XETRA 551.044 Delivery Hero-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,96 EUR erreichte der Titel am 15.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 127,78 Prozent hinzugewinnen. Am 05.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,92 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Delivery Hero 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,78 EUR.

Delivery Hero ließ sich am 26.09.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Delivery Hero mit einem Umsatz von insgesamt 132,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Delivery Hero wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 29.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Delivery Hero einen Verlust von -1,141 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

