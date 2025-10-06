Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies gewinnt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 147,29 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 147,29 USD. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 149,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 145,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 254.440 Dell Technologies-Aktien.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 152,00 USD. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 3,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,07 USD aus.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umsetzen können.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 9,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

