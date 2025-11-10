DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.310 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,39 -0,5%Gold4.091 +2,3%
So bewegt sich Dell Technologies

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Montagnachmittag ohne große Veränderung

10.11.25 16:08 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Montagnachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Dell Technologies zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Im New York-Handel kam die Dell Technologies-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 146,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
121,90 EUR -3,86 EUR -3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Dell Technologies-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 146,57 USD. Zwischenzeitlich stieg die Dell Technologies-Aktie sogar auf 150,00 USD. In der Spitze büßte die Dell Technologies-Aktie bis auf 146,57 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 149,51 USD. Bisher wurden via New York 124.362 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,94 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 12,72 Prozent niedriger. Bei 66,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 121,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 USD.

Dell Technologies ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,01 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

