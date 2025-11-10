Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt ging es für die Dell Technologies-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 141,41 USD.

Die Dell Technologies-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 141,41 USD abwärts. Im Tief verlor die Dell Technologies-Aktie bis auf 141,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 149,51 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 546.975 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 167,94 USD. Gewinne von 18,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 66,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2025 mit 1,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 USD je Aktie ausschütten.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,68 Prozent auf 29,94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,53 USD je Aktie.

