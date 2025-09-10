Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Dell Technologies am Donnerstagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 126,09 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 126,09 USD zu. Die Dell Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 126,48 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 124,77 USD. Bisher wurden via New York 109.785 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 14,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,78 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,07 USD aus.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 29,94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,51 USD je Aktie belaufen.

