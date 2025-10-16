Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Dell Technologies zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 156,03 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 156,03 USD. In der Spitze gewann die Dell Technologies-Aktie bis auf 157,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 154,89 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 177.086 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 6,06 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,53 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,08 USD, nach 1,78 USD im Jahr 2025.

Dell Technologies ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 25,01 Mrd. USD eingefahren.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

