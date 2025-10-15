Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 152,89 USD zu. Der Kurs der Dell Technologies-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 152,89 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 145.076 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,64 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,26 USD am 08.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,08 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 28.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25,01 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr verdient