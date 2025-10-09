DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.336 -0,4%Top 10 Crypto16,53 -4,4%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.672 -1,3%Euro1,1564 -0,6%Öl65,13 -1,4%Gold3.974 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street letztlich tiefer -- DAX schließt nach Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen
Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Fokus

Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

09.10.25 22:32 Uhr
Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter | finanzen.net

Letztendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advance Auto Parts Inc.
45,19 EUR -1,81 EUR -3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Albemarle Corp.
83,24 EUR 4,13 EUR 5,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
519,30 EUR -21,70 EUR -4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Costco Wholesale Corp.
815,80 EUR 29,70 EUR 3,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
D.R. Horton Inc.
130,90 EUR -5,36 EUR -3,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dell Technologies
136,24 EUR -3,96 EUR -2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delta Air Lines Inc.
52,89 EUR 3,95 EUR 8,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,23 EUR -0,02 EUR -8,00%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
166,38 EUR 4,32 EUR 2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PepsiCo Inc.
124,50 EUR 5,02 EUR 4,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PulteGroup Inc
106,80 EUR -4,52 EUR -4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Seagate Technology
192,14 EUR 0,48 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,01 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
87,55 EUR 3,10 EUR 3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.735,1 PKT -18,6 PKT -0,28%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,28 Prozent leichter bei 6.735,11 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 53,142 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,188 Prozent auf 6.766,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6.753,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6.764,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.716,17 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0,019 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 09.09.2025, mit 6.512,61 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.263,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, wies der S&P 500 5.792,04 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,77 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.764,58 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Albemarle (+ 5,25 Prozent auf 96,50 USD), Delta Air Lines (+ 4,29 Prozent auf 59,57 USD), PepsiCo (+ 4,23 Prozent auf 144,71 USD), United Airlines (+ 3,31 Prozent auf 101,34 USD) und Costco Wholesale (+ 3,07 Prozent auf 942,89 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Dell Technologies (-5,21 Prozent auf 155,95 USD), PulteGroup (-4,90 Prozent auf 121,41 USD), AppLovin (-4,67 Prozent auf 600,32 USD), DR Horton (-4,58 Prozent auf 151,39 USD) und Advance Auto Parts (-4,32 Prozent auf 50,32 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40.400.872 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,870 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1.200,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Advance Auto Parts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advance Auto Parts

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advance Auto Parts

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen