Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Index im Fokus

Letztendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Donnerstag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,28 Prozent leichter bei 6.735,11 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 53,142 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,188 Prozent auf 6.766,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6.753,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6.764,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.716,17 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0,019 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 09.09.2025, mit 6.512,61 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.263,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, wies der S&P 500 5.792,04 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,77 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.764,58 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Albemarle (+ 5,25 Prozent auf 96,50 USD), Delta Air Lines (+ 4,29 Prozent auf 59,57 USD), PepsiCo (+ 4,23 Prozent auf 144,71 USD), United Airlines (+ 3,31 Prozent auf 101,34 USD) und Costco Wholesale (+ 3,07 Prozent auf 942,89 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Dell Technologies (-5,21 Prozent auf 155,95 USD), PulteGroup (-4,90 Prozent auf 121,41 USD), AppLovin (-4,67 Prozent auf 600,32 USD), DR Horton (-4,58 Prozent auf 151,39 USD) und Advance Auto Parts (-4,32 Prozent auf 50,32 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40.400.872 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,870 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1.200,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net