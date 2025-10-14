Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Dienstagnachmittag im Minusbereich

So bewegt sich Dell Technologies

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 149,24 USD abwärts.

Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,7 Prozent auf 149,24 USD ab. Das Tagestief markierte die Dell Technologies-Aktie bei 148,60 USD. Bei 150,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 180.022 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,10 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 11,30 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,26 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 1,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 28.08.2025 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umsetzen können.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 9,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

