Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zeigt sich am Montagabend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 152,55 USD nach oben.

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 152,55 USD. In der Spitze gewann die Dell Technologies-Aktie bis auf 155,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,51 USD. Bisher wurden via New York 704.562 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 166,10 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 8,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 130,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,08 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 29,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,01 Mrd. USD umgesetzt.

Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,53 USD je Aktie.

