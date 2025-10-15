Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zieht am Abend an

Dell Technologies im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Dell Technologies. Zuletzt wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 153,82 USD nach oben.

Um 20:06 Uhr sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 153,82 USD zu. Die Dell Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 155,77 USD aus. Bei 152,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 562.882 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD ab. Abschläge von 56,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,08 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 1,78 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,68 Prozent auf 29,94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,53 USD je Aktie belaufen.

