Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 150,77 USD.

Die Dell Technologies-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 150,77 USD. Bei 150,59 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 154,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 500.462 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 166,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,17 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 127,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,08 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 1,78 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 28.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 29,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,01 Mrd. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Dell Technologies einen Gewinn von 9,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

