Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 149,10 USD.

Die Dell Technologies-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 149,10 USD abwärts. Die Dell Technologies-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,30 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,00 USD. Bisher wurden heute 395.844 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,10 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 11,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Dell Technologies-Aktie 125,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,08 USD aus.

Am 28.08.2025 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,94 Mrd. USD im Vergleich zu 25,01 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,53 USD fest.

