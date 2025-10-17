DAX23.875 -1,6%Est505.614 -0,7%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.502 -0,3%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1664 -0,2%Öl61,15 +0,2%Gold4.255 -1,7%
Dell Technologies im Fokus

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Dell Technologies

17.10.25 16:08 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Dell Technologies

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Der Dell Technologies-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 150,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
127,84 EUR -4,54 EUR -3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 150,14 USD. Im Tief verlor die Dell Technologies-Aktie bis auf 148,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 150.648 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 166,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,63 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Abschläge von 55,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,08 USD, nach 1,78 USD im Jahr 2025.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,94 Mrd. USD im Vergleich zu 25,01 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

