Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies gewinnt am Montagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 135,39 USD.

Das Papier von Dell Technologies legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 135,39 USD. Bei 135,85 USD erreichte die Dell Technologies-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 132,40 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 197.963 Stück gehandelt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2025 mit 1,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,07 USD je Aktie ausschütten.

Dell Technologies ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

