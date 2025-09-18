Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Dell Technologies am Freitagabend zu

Blick auf Dell Technologies-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Dell Technologies. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 132,89 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,6 Prozent auf 132,89 USD. Der Kurs der Dell Technologies-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 133,95 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,03 USD. Zuletzt wechselten 623.018 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,66 USD. 11,11 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Dell Technologies-Aktie 100,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,07 USD.

Am 28.08.2025 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,70 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 29,94 Mrd. USD gegenüber 25,01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,52 USD je Aktie belaufen.

