Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag nahezu unverändert

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Dell Technologies zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Dell Technologies-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 134,30 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Dell Technologies-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 134,30 USD. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 135,45 USD ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Dell Technologies-Aktie bis auf 134,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 110.328 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,66 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 66,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,07 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 28.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 29,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umgesetzt.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Dell-Aktie nach Zahlen tiefrot: KI-Server boomen, doch der Ausblick enttäuscht