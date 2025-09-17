Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verliert am Abend
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 132,21 USD ab.
Der Dell Technologies-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 132,21 USD. Das bisherige Tagestief markierte Dell Technologies-Aktie bei 131,91 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,00 USD. Bisher wurden via New York 400.589 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 147,66 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,07 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 1,78 USD je Wertpapier.
Am 28.08.2025 lud Dell Technologies zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,70 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 29,94 Mrd. USD gegenüber 25,01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je Dell Technologies-Aktie.
Redaktion finanzen.net
