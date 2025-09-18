Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies steigt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 132,87 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 132,87 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bei 133,03 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,03 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 254.369 Dell Technologies-Aktien.

Bei einem Wert von 147,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,13 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 100,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,07 USD je Dell Technologies-Aktie.

Am 28.08.2025 äußerte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 29,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,52 USD fest.

