DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.164 +0,3%Nas22.483 +1,0%Bitcoin99.617 +1,2%Euro1,1785 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.645 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Intel 855681 Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken
Fed-Streit eskaliert: Trump zieht vor den Supreme Court Fed-Streit eskaliert: Trump zieht vor den Supreme Court
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Notierung im Fokus

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies steigt am Donnerstagabend

18.09.25 20:25 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies steigt am Donnerstagabend

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 131,89 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
110,84 EUR 0,84 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 131,89 USD. Zwischenzeitlich stieg die Dell Technologies-Aktie sogar auf 133,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,41 USD. Zuletzt wechselten 619.253 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 11,96 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 99,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,07 USD, nach 1,78 USD im Jahr 2025.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,70 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 29,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,01 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Dell-Aktie nach Zahlen tiefrot: KI-Server boomen, doch der Ausblick enttäuscht

In eigener Sache

Übrigens: Dell Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dell Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dell Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Dell Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dell Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen