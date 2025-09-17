Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies steigt am Donnerstagabend

Notierung im Fokus

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 131,89 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 131,89 USD. Zwischenzeitlich stieg die Dell Technologies-Aktie sogar auf 133,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,41 USD. Zuletzt wechselten 619.253 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 11,96 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 99,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,07 USD, nach 1,78 USD im Jahr 2025.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,70 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 29,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,01 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

