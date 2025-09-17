DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.290 -0,2%Nas22.582 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,57 +1,5%Gold3.779 +0,9%
Dell Technologies im Blick

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend verlustreich

23.09.25 20:24 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend verlustreich

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 133,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
114,78 EUR 0,40 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,4 Prozent auf 133,79 USD nach. Bei 133,26 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 477.901 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 147,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Abschläge von 50,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,07 USD je Dell Technologies-Aktie.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,01 Mrd. USD in den Büchern standen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 9,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

