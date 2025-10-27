Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies legt am Abend zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 161,02 USD.

Das Papier von Dell Technologies konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 161,02 USD. Die Dell Technologies-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 161,57 USD. Bei 160,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 386.640 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 166,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 3,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,26 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 USD, nach 1,78 USD im Jahr 2025.

Am 28.08.2025 äußerte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umsetzen können.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

