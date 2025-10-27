Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Montagnachmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 160,78 USD.

Die Dell Technologies-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 160,78 USD. In der Spitze gewann die Dell Technologies-Aktie bis auf 161,57 USD. Bei 160,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 226.762 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 166,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Dell Technologies-Aktie 3,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 28.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 29,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 9,53 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dell Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren eingebracht