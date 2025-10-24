DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +0,4%Nas23.232 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl66,04 +0,1%Gold4.109 -0,4%
So bewegt sich Dell Technologies

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Freitagabend mit Kursplus

24.10.25 20:23 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Freitagabend mit Kursplus

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
137,30 EUR 4,14 EUR 3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Dell Technologies konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 158,86 USD. Die Dell Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 159,94 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 157,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 379.354 Dell Technologies-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 166,10 USD. 4,56 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 58,29 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 USD.

Am 28.08.2025 äußerte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,01 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.net

