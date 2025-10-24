Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Dell Technologies legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 157,30 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 157,30 USD zu. Die Dell Technologies-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,34 USD an. Bei 157,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 143.202 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,10 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 5,59 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 66,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 57,88 Prozent sinken.

Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent auf 29,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 9,53 USD im Jahr 2026 aus.

