Hafenbetreiber HHLA stagniert im zweiten Quartal - Aktie bricht ein

Der Container-Umschlag stagnierte in den Monaten April bis Juni auf Vorjahresniveau. Auch die Erlöse im börsennotierten Teilkonzern Hafenlogistik fielen mit knapp 310 Millionen Euro fast genauso hoch aus wie ein Jahr zuvor, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Der operative Gewinn (Ebit) sank um knapp vier Prozent auf gut 47 Millionen Euro. Der Überschuss stieg um 0,5 Prozent auf 25,7 Millionen Euro.

Vorstandschefin Angela Titzrath sieht den Konzern dennoch auf Kurs, seinen operativen Gewinn in der Hafenlogistik 2018 deutlich zu steigern. Einschließlich des nicht börsennotierten Teilkonzerns Immobilien steht bei der HHLA nach dem ersten Halbjahr ein Umsatz von 633 Millionen Euro zu Buche, rund 1,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn legte um 1,1 Prozent auf rund 100 Millionen Euro zu. Unter dem Strich ging der Überschuss um 0,5 Prozent auf gut 52 Millionen Euro zurück.

Die Aktie des Hafenbetreibers notiert am Dienstag via XETRA in Rot. Aktuell fallen die Titel um rund 6,4 Prozent. /stw/mne/jha/

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: HHLA