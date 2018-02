Bitcoin-Hype ausgenutzt: Long Blockchain-Aktie droht Börsenrauswurf

Nachdem der Getränkehersteller Long Island Iced Tea im Dezember 2017 - mitten in der Euphorie um Bitcoin und Blockchain - seinen Namen in Long Blockchain änderte, schoss der Aktienkurs um 300 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen gab damals an, ins Mining-Business von Kryptowährungen einsteigen und in diesem Zuge 1.000 AntMiner S9 des chinesischen Herstellers Bitmain kaufen zu wollen. Bis zum 31. Januar sollte der Kauf, für den das Unternehmen 4,2 Millionen US-Dollar hätte aufbringen müssen, abgewickelt werden.

Long Blockchain kauft doch keine Mining-Geräte

Am 2. Februar 2018 gab das Unternehmen dann seine Planänderung bekannt: Es werde weder die Mining-Geräte noch die vorgesehenen Standorte zur Stromversorgung kaufen. Für den plötzlichen Kurswechsel gab Long Blockchain keinen Grund an. In einer Stellungnahme erklärte der Vorsitzende des Blockchain-Ausschusses, Shamyl Malik, dass das Unternehmen auch weiterhin an das Potenzial des Minings glaube und der Kauf der Geräte nur ein Teil der neuen Blockchain-Strategie gewesen sei.

Das Unternehmen führe Anleger in die Irre

Doch infolge der Kursänderung hat nun die Technologiebörse Nasdaq, in der Long Blockchain gelistet ist, dem Unternehmen angedroht, es zu delisten. Wie das "Handelsblatt" berichtet, glaube die Börse, dass Long Blockchain Anleger "in die Irre führen wollte". In einer Mitteilung an die amerikanische Börsenaufsicht SEC haben Malik eingestanden, mit entsprechenden Vorwürfen der Nasdaq konfrontiert worden zu sein. Dabei gehe es um mögliche Investorentäuschung, um vom immensen Interesse der Anleger an Bitcoins und Blockchains profitieren zu können. Malik erklärte jedoch auch, dass er diesen Vorwürfen "deutlich widerspreche" - weitere Erklärungen blieb der Manager allerdings schuldig.

Zu niedrige Marktkapitalisierung ebenfalls Risikofaktor

Nicht nur diese Vorwürfe könnten gefährlich für das Unternehmen werden. Einem Bericht der "Financial Times" zufolge, hat Long Blockchain - damals noch unter dem Namen Long Island Iced Tea - bereits im Oktober 2017 eine deutliche Warnung von Nasdaq zu einem möglichen Rauswurf aus der Techbörse bekommen. Die Marktkapitalisierung von Long Island Iced Tea sei 30 Tage unter der geforderten 35 Millionen US-Dollarmarke gewesen. Um weiter bei der Nasdaq gelistet zu bleiben, müsse der Börsenwert des Unternehmens mindestens zehn aufeinanderfolgende Geschäftstage mindestens 35 Millionen US-Dollar betragen. Dafür gab der Börsenbetreiber dem Unternehmen Zeit bis April 2018.

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung von Long Blockchain bei 24,43 Millionen US-Dollar. Eine Aktie kostet um die drei US-Dollar.

Theresa Rauffmann / Redaktion finanzen.net

