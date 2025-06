Deutsche Firmen überprüfen Cloud-Strategie wegen US-Politik

11.06.25 12:40 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Deutsche Unternehmen sorgen sich nach Angaben des Digital-Branchenverbandes Bitkom um eine zu hohe Abhängigkeit von Cloud-Diensten aus dem Ausland. Vor allem die aktuellen Entwicklungen in den USA lassen demnach Zweifel an der Zuverlässigkeit von Cloud-Anbietern wie Microsoft, Amazon AWS und Google (Alphabet C (ex Google)) aufkommen. Nach einer repräsentativen Studie des Bitkom sieht sich jedes zweite Unternehmen (50 Prozent) in Deutschland, das Cloud-Computing nutzt, aufgrund der Politik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump gezwungen, die eigene Cloud-Strategie zu überdenken. Für die repräsentative Studie wurden von Mitte März bis Mitte Mai 604 Unternehmen ab 20 Beschäftigten im Auftrag des Bitkom befragt. Beim Cloud-Computing kann man Computer-Dienste wie Speicherplatz, Programme oder Rechenleistung über das Internet nutzen, ohne die dafür nötige Hardware oder Software selbst besitzen oder betreiben zu müssen. Stattdessen stellt ein Anbieter diese Dienste in großen Rechenzentren bereit, und man kann sie bei Bedarf über das Internet abrufen und bezahlen. Große Abhängigkeit Fast zwei Drittel (62 Prozent) der Unternehmen in Deutschland würden der Bitkom-Umfrage zufolge inzwischen ohne Cloud-Dienste stillstehen. Zugleich halten mehr als drei Viertel (78 Prozent) Deutschland für zu abhängig von US-Cloud-Anbietern, 82 Prozent wünschen sich große Cloud-Anbieter aus Deutschland oder Europa, die es mit den außereuropäischen Marktführern aufnehmen können. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst sagte, Deutschland müsse sich aus einseitigen Abhängigkeiten lösen, auch bei digitaler Infrastruktur. "Das wird eine zentrale Aufgabe der neuen Bundesregierung sein." Dabei könne man auch bestimmte Leistungsmerkmale von internationalen Anbietern mit einer Sicherheitsschicht "Made in Germany" kombinieren. Der Bitkom-Studie zufolge verwenden inzwischen quasi alle Unternehmen In Deutschland die Cloud oder ziehen dies zumindest in Betracht. Aktuell nutzen 9 von 10 Unternehmen (90 Prozent) Cloud-Anwendungen, vor einem Jahr betrug der Anteil 81 Prozent. Weitere 10 Prozent der Unternehmen planen die Cloud-Nutzung oder diskutieren darüber. Cloud-Nutzung steigt weiter Aktuell wird in der deutschen Wirtschaft knapp die Hälfte (47 Prozent) aller IT-Anwendungen aus der Cloud betrieben, vor einem Jahr waren es noch 38 Prozent. Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil bereits bei 58 Prozent liegen. Zugleich nutzen heute noch 10 Prozent der Unternehmen weniger als 10 Prozent ihrer IT-Anwendungen aus der Cloud, in fünf Jahren wird das bei keinem Unternehmen mehr der Fall sein./chd/DP/mis

