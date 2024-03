Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 12,29 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 12,29 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 531.003 Deutsche Bank-Aktien.

Am 05.02.2024 markierte das Papier bei 12,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 5,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 7,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,451 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,69 EUR.

Am 01.02.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,92 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.684,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.315,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

