Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 14,26 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 14,26 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.543.193 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 17,01 EUR markierte der Titel am 26.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,30 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,666 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,16 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 24.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,23 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,35 EUR fest.

