Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 14,31 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 14,31 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,16 EUR. Bei 14,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.617.090 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 18,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 34,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,666 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,16 EUR.

Am 24.07.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Deutsche Bank hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,43 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,23 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Deutsche Bank dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

