Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Dienstagvormittag

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 15,55 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 15,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,58 EUR. Bei 15,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 136.392 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 9,44 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 64,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,663 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,55 EUR aus.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,23 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 23.10.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,37 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

