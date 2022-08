Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Mittag

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 02.08.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 8,30 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,28 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,37 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.083.072 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 14,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,53 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 10,23 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 13,17 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.328,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.214,00 EUR in den Büchern standen.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 25.10.2023 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

