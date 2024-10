Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 15,42 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 15,42 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,60 EUR. Mit einem Wert von 15,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.688.510 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,34 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 9,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,55 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,43 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,23 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

September 2024: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten