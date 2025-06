Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 24,19 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 24,19 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 24,34 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 23,76 EUR. Mit einem Wert von 24,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.744.889 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,65 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 5,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 12,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 49,27 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,25 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 16,37 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Commerzbank-Aktie gibt nach - UniCredit baut Beteiligung in Griechenland aus

Deutsche Bank: Stablecoins dürften noch 2025 im Mainstream ankommen