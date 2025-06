Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,41 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 24,41 EUR nach. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,35 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.185.952 Deutsche Bank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,65 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,08 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 49,73 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,25 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 29.04.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 3,47 EUR fest.

