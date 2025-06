Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Nachmittag

Deutsche Bank im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 24,23 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 24,23 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 24,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.178.342 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 25,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 5,86 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 12,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 49,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,25 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.04.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 3,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

