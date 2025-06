Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 24,20 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 24,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 24,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 24,19 EUR. Mit einem Wert von 24,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 192.739 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 25,65 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 5,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Am 29.07.2026 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

