Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 15,23 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 15,23 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,08 EUR. Bei 15,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 2.544.965 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,73 Prozent. Am 25.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 38,01 Prozent Luft nach unten.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,663 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,55 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17,23 Mrd. EUR gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Deutsche Bank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,37 EUR je Aktie belaufen.

