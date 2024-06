Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 15,31 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 15,31 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,31 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,39 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 205.161 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Gewinne von 11,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2023 bei 8,90 EUR. Abschläge von 41,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,663 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,89 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 25.04.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 17,26 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,97 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

