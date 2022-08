Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,2 Prozent auf 8,58 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 8,62 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,61 EUR. Bisher wurden heute 306.902 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,38 Prozent hinzugewinnen. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 7.328,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.214,00 EUR umsetzen können.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 25.10.2023.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Trading Idee: Deutsche Bank - Neue Short-Chance am Widerstand

Nachhaltigkeit in der Finanzberatung: Schub für 'grüne' Anlagen?

Deutsche Bank-Aktie dennoch schwach: Deutsche Bank übertrifft mit Gewinnplus die Erwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Slava2009 / Shutterstock.com