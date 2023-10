Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag südwärts

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 9,84 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 9,84 EUR. Bei 9,61 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,79 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.880.019 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 25,64 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 22,80 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,65 EUR an.

Am 26.07.2023 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.409,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.650,00 EUR umgesetzt.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

