Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagmittag tiefer

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 11,73 EUR nach. Bei 11,70 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,82 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 3.231.748 Aktien.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 14,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 24,73 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 30,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,85 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,44 Prozent auf 5,52 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,90 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Deutsche Bank am 27.04.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 01.02.2024.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,74 EUR je Aktie.

