Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:22 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 11,79 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,67 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 11,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 6.907.890 Stück.

Bei 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 24,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,16 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 30,79 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,85 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 27.04.2022 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,52 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,90 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 27.04.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 01.02.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,74 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Chef Sewing: EZB-Reaktion auf hohe Inflation wahrscheinlich - Gas-Embargo würde deutsche Wirtschaft in die Krise stürzen

Deutsche Bank-Aktie zieht an: JPMorgan sieht hohes Kurspotenzial

Immer mehr Banken in Deutschland verlangen Negativzinsen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com