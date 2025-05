Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 23,85 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 23,85 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 23,90 EUR. Mit einem Wert von 23,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.260.421 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 23,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (12,27 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,26 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,83 EUR je Aktie belaufen.

