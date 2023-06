Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag im Minus

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 9,76 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 9,76 EUR. Bei 9,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 2.664.160 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Gewinne von 26,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 34,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,36 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,55 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 7.680,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Deutsche Bank am 26.07.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,00 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

